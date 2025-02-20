Золото, що є безпечним вкладенням, подорожчало на 12% цього року

Ціни на золото зросли до історичного максимуму - вище позначки 2 950 доларів за унцію. Попит на метал різко підскочив через побоювання, що погрози президента США Дональда Трампа щодо мит призведуть до глобальної торговельної війни.

Видання Reuters пише, що золото, яке є безпечним вкладенням у часи невизначеності, цього року подорожчало на 12%.

"Позначка в 3 000 доларів, схоже, має магнетичний вплив на ринок, і незважаючи на те, що за більшістю показників ринок технічно перекуплений, він, здається, сповнений рішучості подолати цей магічний рівень", - зазначив незалежний аналітик Росс Норман.

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Аналітики не сумніваються, що 3000 доларів за унцію стане реальністю, залишається лише питання "Коли це станеться?".

"Хоча є припущення, що потенційні мирні переговори між Україною і Росією можуть призвести до деякого ослаблення цін на золото, але це буде тимчасовим явищем", - вважає ринковий стратег IG Йеап Джун Ронг.

Спотове срібло додало 1,2% до 33,12 долара за унцію. Платина подорожчала на 0,2% до 974,05 долара, а паладій - на 1,7% до 984,59 долара.

Ціни на золото - останні новини

21 січня світові ціни на золото зросли до більш ніж двомісячного максимуму на тлі ослаблення долара США, а також на тлі невизначеності щодо торговельної політики нового американського президента Дональда Трампа, яку підтримали покупки дорогоцінного металу.

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