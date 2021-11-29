Розмір відсотків на залишок особистих коштів на картах становитиме 3% річних у гривні.

З 1 грудня 2021 року monobank зменшить кешбек на 25%.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський в Telegram.

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За словами Гороховського, дане рішення пов'язане з тим, що міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard з 26 листопада знизили розмір ставки внутрішньодержавних міжбанківських комісій інтерчейндж в Україні до рівня 1,2%.

"Цю битву за клієнтів ми програли ... мені дуже шкода, що це відбувається. І я щиро сподіваюся, що від цього виграє хоч хтось, окрім великих торгівельних мереж", - заявив Гороховський.

Інтерчейндж:

Інтерчейндж - це комісія, яку банк, що обслуговує торгову точку (еквайєр), перераховує банку-емітенту, карткою якого розплатилися.

Український бізнес раніше просив Верховну Раду узгодити українське законодавство з нормами Європейського Союзу у сфері зниження тарифів за розрахунки платіжними картками, підтримуючи законопроект №4364 в частині зниження ставок еквайрингу та інтерчейндж.

30 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про платіжні послуги №4364, покликаний врегулювати платіжний ринок в Україні та привести законодавство України у відповідність до законодавства ЄС.

З 26 листопада 2021 року компанія Mastercard ввела в дію нові зменшені розміри міжбанківських ставок (інтерчейндж) в Україні відповідно до рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Monobank і нові послуги:

16 вересня 2021 року стало відомо про те, що клієнти monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при відправленні квитанцій третім особам, зможуть приховати суму, що знаходиться на рахунку.

Раніше клієнтам monobank був презентований режим "інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс і суму транзакції.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що клієнти monobank найближчим часом зможуть користуватися банкоматами mono.

Monobank і пандемія:

У квітні 2020 року співзасновник першого в Україні банку без відділень monobank Михайло Рогальський розповів про те, як змінилися споживчі переваги українців після введення карантину.

Автор: Олена Коваленко