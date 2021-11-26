Перший етап зниження ставок інтерчейндж до рівня не більше 1,2% має відбутися з 26 листопада.

Відсьогодні компанія Mastercard вводить в дію нові зменшені розміри міжбанківських ставок (інтерчейндж) в Україні відповідно до рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Як повідомила прес-служба компанії, нові розміри міжбанківських ставок поширюються на безготівкові операції за картками Mastercard в Україні в торгово-сервісній мережі як у фізичних торгових точках, так і в електронній комерції для фізичних осіб.

Читайте такожНоваПей стала учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard

Зазначається, що дозвіл на введення в дію зменшених ставок інтерчейндж був наданий компанії Mastercard Антимонопольним комітетом України 11 листопада 2021 року.

Згідно з рішенням АМКУ, перший етап зниження ставок інтерчейндж до рівня не більше 1,2% має відбутися з наступного робочого дня після закінчення 14 календарних днів після дати отримання дозволу АМКУ, а отже – 26 листопада 2021 року.

Подальше зниження граничних ставок інтерчейндж відбудеться відповідно до наступного графіка, узгодженого АМКУ: з 26 листопада 2021 року – не більше 1,20%; з 1 липня 2022 року – не більше 1,00%; з 1 липня 2023 року – не більше 0,90%.

"Збереження ринкового підходу до визначення розміру ставок інтерчейндж в Україні є дуже важливим для подальшого розвитку платіжного ринку та безготівкової економіки. Ми вітаємо рішення Антимонопольного комітету України та схвалення ним запропонованого поетапного графіка зниження ставок інтерчейндж. Відсьогодні ми вводимо в дію знижені ставки інтерчейндж в Україні в рамках першого етапу, і продовжимо поетапне зниження у 2022-2023. Ми сподіваємося, що такий підхід стимулюватиме подальший розвиток мережі прийому та безготівкові розрахунки", - зазначила генеральний директор Mastercard в Україні та Молдові Інга Андрєєва.

Інтерчейндж:

Інтерчейндж - це комісія, яку банк, що обслуговує торгову точку (еквайєр), перераховує банку-емітенту, карткою якого розплатилися.

Український бізнес раніше просив Верховну Раду узгодити українське законодавство з нормами Європейського Союзу у сфері зниження тарифів за розрахунки платіжними картками, підтримуючи законопроект №4364 в частині зниження ставок еквайрингу та інтерчейндж.

30 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про платіжні послуги №4364, покликаний врегулювати платіжний ринок в Україні та привести законодавство України у відповідність до законодавства ЄС.

Автор: Катерина Жирій