'Буде фінансова катастрофа': Мінфін обмежує видатки і не виключає затримок зарплат

Мінфін вже відтермінував видатки, які не є першочерговими та не стосуються сектору безпеки і оборони та соціальної сфери.

Уряд уже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням та не виключає затримок із виплатами зарплат у державному секторі. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.

За його словами, якщо ситуація не зміниться – тобто депутати не ухвалять законопроєкти, що є вимогами міжнародних партнерів (зокрема про оподаткування посилок до 150 євро), затримки зарплат можуть стати реальністю, а їхнім наслідком може бути необхідність вдатися до емісійного фінансування бюджету.

"Ми вже вичерпали всі вербальні способи комунікації, тому ми вимушено застосовуємо заходи обмеження видатків", – сказав міністр.

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За його словами, Мінфін вже відтермінував усі видатки, які не є першочерговими та не стосуються сектору безпеки і оборони або соціальної сфери, на кінець року.

Крім того, уряд визначив порядок фінансування видатків в умовах обмеженої ліквідності. Як пояснив Марченко, у разі надходження коштів першочергово фінансуватиметься сектор безпеки та оборони, а решта видатків – за наявності додаткових ресурсів.

Обмеження стосуватимуться не лише державного бюджету, а й місцевих бюджетів. Зокрема, можуть бути призупинені програми підтримки, капітального будівництва та інші видатки, доки не з'явиться достатньо ліквідності для їхнього фінансування.

При цьому соціальних видатків ці обмеження не стосуються. Водночас міністр наголосив, що фактичні строки виплат залежатимуть від надходження коштів на єдиний казначейський рахунок.

"Я не виключаю, що можливі затримки", – заявив Марченко.

Він додав, що уряд розраховує не допустити затримок із виплатою зарплат, оскільки це матиме серйозні фінансові та соціальні наслідки.

"Я сподіваюся, до затримок зарплат не дійде, тому що це вже буде дійсно катастрофа фінансова, яку важко буде пояснити", – сказав міністр.

За його словами, затримки виплат можуть спричинити значний соціальний тиск, на який владі доведеться реагувати. Одним із можливих сценаріїв він назвав емісійне фінансування бюджету.

"Ми не виключаємо можливості монетарного фінансування бюджету з відповідними девальвацією гривні, інфляцією і всіма іншими негативними наслідками. Треба розуміти, що сидіти і чекати, поки прийдуть гроші, ми не зможемо. На тиск, який буде, шалений соціальний тиск, ми будемо реагувати відповідно", – заявив Марченко.

Він також попередив, що емісійне фінансування може поставити під загрозу співпрацю України з міжнародними кредиторами. Зокрема, за його словами, МВФ не зможе підтримувати макрофінансову стабільність України за умови емісійного фінансування бюджету.

Дефіцит бюджету України – останні новини

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна готується до складної зими на тлі різкого посилення російських ударів і стикається з дефіцитом фінансування у 32,6 мільярда доларів. Без додаткової допомоги від союзників Києву, можливо, доведеться відкладати частину невійськових видатків.

Видання The New York Times повідомляло, що європейські партнери України не очікували на такий великий дефіцит бюджету і ставлять під сумнів, чи ефективно витрачаються кошти, або чи не перебільшуються потреби.

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