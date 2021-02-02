Кошти отримані в результаті розміщення чотирьох пакетів облігацій у гривні.

Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 2 лютого, залучило до державного бюджету 5,285 мільярда гривень.

Читайте такожДержборг-2020: у скільки він обійшовся кожному українцюЯк повідомляється на сайті міністерства, кошти отримані в результаті продажу пакетів гривневих облігацій на суму 250,4 мільйона гривень, 897,9 мільйона гривень, 2,139 мільярда гривень і 1,998 мільярда гривень терміном обігу 105, 364, 805 і 1204 дні відповідно, із середньозваженою ставкою дохідності 9,29%, 11,40%, 11,88% і 12,15% річних.

Що цьому передувало

Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 2020 році залучило до державного бюджету 258,8 мільярда гривень, 3,9 мільярда доларів і 845 мільйонів євро.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій