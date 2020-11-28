Зокрема, проектом державного бюджету на наступний рік не передбачено кошти на суттєве підвищення зарплат медиків.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що уряд не підтримав ініційоване міністерством збільшення обсягів фінансування медицини у проекті державного бюджету на 2021 рік.

Про це очільник МОЗ повідомив під час брифінгу.

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За словами Степанова, на засіданні уряду він не підтримав проект держбюджету.

Зазначається, що поданий МОЗ бюджетний запит враховує реальну вартість медичних послуг та суттєве підвищення зарплат медиків.

"Зокрема, за розрахунками МОЗ, заробітна плата лікарів після інтернатури повинна становити 22-23 тис. грн, середнього медичного персоналу – 17-18 тис. грн, молодшого медперсоналу – не менше 12 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Держбюджет 2021: що відомо

27 листопада Кабінет міністрів передав до Верховної Ради проект закону "Про державний бюджет України на 2021 рік", який буде розглянуто парламентом у другому читанні.

Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і видатки в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

МОЗ просило уряд і парламент передбачити у держбюджеті на 2021 рік на сферу медицини 225 млрд грн.

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Автор: Ганна Нагорна