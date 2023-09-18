Кабмін хоче підтримати важливі інфраструктурні проекти.

Кабінет міністрів у 2024 році планує направити 1,27 мільярди гривень на будівництво метрополітенів у Харкові та Дніпрі.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту державного бюджету України на наступний рік, який уряд подав на розгляд до парламенту. Так, на подовження третьої лінії метрополітену у Харкові заплановано 722 мільйонів гривень, а на завершення будівництва метрополітену у Дніпрі – 549 мільйонів.

Також у пояснювальній записці урядовці зазначають, що у 2024 році на фінансування проектів розвитку та відновлення і відбудови інфраструктури від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій передбачається залучити кредитні кошти в обсязі 62,1 мільярди гривень.

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"Зокрема, у 2024 році від Європейського інвестиційного банку планується залучити 29 180,1 млн грн або 47% загального обсягу; від урядів іноземних держав – 15 118,2 млн грн або 24,4%; Міжнародного банку реконструкції та розвитку – 11 238,4 млн грн або 18%; Європейського банку реконструкції та розвитку – 4 634,9 млн грн, або 7,5%; інших міжнародних фінансових організацій та іноземних фінансових установ – 1 943,7 млн грн, або 3,1%", – йдеться у пояснювальній записці.

Крім цього, для реалізації пріоритетних проектів відновлення та розвитку у 2024 році прогнозується надходження від іноземних партнерів 2,43 мільярда грантових коштів.

Держбюджет-2024 – деталі

Минулого тижня Кабмін направив на розгляд парламенту проект державного бюджету на 2024 рік. Відповідно до нього, дохідна частина складе 1,56 трильйонів гривень, а видаткова – 3,1 трильйони. Для покриття дефіциту бюджету уряд планує залучати в основному міжнародні пільгові кредити та гранти.

Крім того, у проекті держбюджету передбачено зростання середньої заробітної плати. Вона збільшиться майже на 4 тисячі гривень.

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