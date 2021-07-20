З моменту спалаху пандемії національна валюта України просіла більш ніж на 4 гривні.

З грудня 2019 року, коли вперше був зафіксований спалах коронавірусної інфекції COVID-19 в місті Ухань провінції Хубей центрального Китаю, курс долара в Україні зріс з 23,25 грн/дол. станом на 26 грудня 2019 року до 27,21 грн/дол. станом на 20 липня 2021 року.

Тобто, з моменту спалаху пандемії національна валюта України просіла більш ніж на 4 гривні. Про це йдеться в матеріалах Нацбанку.

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31 грудня 2019 року влада Китаю повідомила про спалах захворювання у ВООЗ.

На той момент курс долара в Україні був на рівні 23,68 грн/дол.

Тобто з моменту появи першої інформації про коронавірус, до повідомлення ВООЗ про наявність проблеми гривня почала просідати та подешевшала майже на 40 копійок у порівнянні з 27 грудня, коли курс був на рівні 23.29 грн/дол.

30 січня 2020 року ВООЗ визнала спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією.

На той момент курс був на рівні 24,84 грн/дол.

11 лютого 2020 року захворювання отримало назву COVID-2019.

На той момент курс долара був на рівні 24,51 грн/дол. З початку проблеми пройшло близько двох місяців, гривня просіла на 1,25 з 23,25 грн/дол до 24,51 грн/дол.

Прихід коронавірусу в Україну

3 березня 2020 року в Україні був зафіксований перший офіційно підтверджений випадок коронавірусу. Курс долара в цей день був на рівні 24,81 грн/дол.

Фактично за місяць з моменту, коли захворювання отримало офіційну назву долар подорожчав на 30 копійок, з 24,51 грн/дол до 24,81 грн/дол.

10 березня 2020 року в Україні було вже 40 випадків з підозрою на коронавірус. 35 випадків виявилися негативними, проте долар продовжував зростати. Курс був вже на рівні 24,92 грн/дол.

Перший локдаун

11 березня 2020 року Кабмін вводить в Україні карантин з 12 березня по 3 квітня. Долар стрімко підіймається до позначки 25,62 грн/дол.

Якщо повернутися до моменту появи першої інформації про події в Ухані, то за три місяці курс змінився з 23,25 станом на 26 грудня 2019 до 25,62 грн/дол станом на 11 березня. За три місяці долар подорожчав майже на 2,5 гривні.

Другий локдаун

14 листопада 2020 року в Україні був введений другий локдаун. Курс долара на той момент був вже на рівні 28,19 грн/дол.

Третій локдаун

Третій локдаун в Україні ввели з 8 по 24 січня 2021 року. Якщо станом на 8 січня курс був на рівні 28,40 грн/дол, то станом на 24 січня курс був вже на рівні 28,25 грн/дол.

Почалася динаміка зниження курсу долара і зміцнення гривні.

Курс на 20 липня

Національний банк України на вівторок, 20 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,21 грн/дол. Тобто за час пандемії долар подорожчав на 4 гривні з 23,25 гр/дол станом на 26 грудня 2019 року до 27,21 грн/дол станом на 20 липня 2021 року.

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Автор: Олена Коваленко