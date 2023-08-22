Президентка ЄК наголосила, що підтримка для України триватиме й надалі.

Європейський Союз надав Україні ще 1,5 мільярди євро в межах макрофінансової допомоги на відновлення інфраструктури.

Про це повідомила у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і зазначила, що "буде ще більше, цього року і надалі", бо ЄС стоїть пліч-о-пліч з Україною.

"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні новий транш у розмірі 1,5 мільярда євро", - зазначено у мікроблозі.

Відео дня

У відеографіці, поширеній Ляєн, зазначається, що з березня 2022 року ЄС виплатив Україні вже 19,2 млрд євро допомоги. Наразі здійснений транш є сьомим в поточному році.

Допомога Україні

11 грудня 2022 р. Європейський Союз ухвалив рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги у 2023 р. обсягом у 18 млрд євро.

21 березня стало відомо, що перший транш у розмірі 1,5 млрд євро, які виділила ЄК в рамках макрофінансової допомоги Україні, вже знаходиться на рахунках Національного банку України.

20 червня Європейська Комісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування у обсязі близько 50 млрд євро, який забезпечить послідовну підтримку України на період 2024-2027 років. Таким чином Єврокомісія пропонує Євросоюзу покрити 45% потреб України у фінансуванні для відновлення країни на найближчі 4 роки.

25 липня 2023 року Європейський Союз надав Україні чергові 1,5 мільярди євро в межах макрофінансової допомоги на відновлення інфраструктури. Ляєн тоді зазначала, що ці кошти спрямовано в Україну після здійснених Росією атак, зокрема по об’єктах "зернової ініціативи". Вона додала, що далі буде більше.

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