Е гроші - сервіс з видачі мікропозик в інтернеті, про який знають практично всі українці, які коли-небудь оформили кредит в інтернеті

Отримати кредит без черг, поручителів, довідки про доходи і стопки інших документів сьогодні можна в будь-якому українському МФО. Мікрофінансові організації пропонують своїм клієнтам швидкі кредити за вигідними відсотками, які можна оформити зі звичайного смартфона. Про те, як отримати такий кредит, якої процентної ставки варто очікувати, і як оформити послугу пролонгації, розповімо в цьому матеріалі на прикладі популярного сервісу Є гроші.

Є гроші - сервіс з видачі мікропозик в інтернеті, про який знають практично всі українці, які коли-небудь оформили кредит в мережі. Компанія була створена порівняно недавно, в 2018 році. За цей час сервіс встиг потрапити в п'ятірку кращих МФО країни по зручності і швидкості видачі позик. Є гроші здійснює свою діяльність відповідно до законів України. На сайті організації всі користувачі можуть ознайомитися з офіційною ліцензією, виданою Національною комісією з державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відгуки позичальників Є гроші

Судячи з відгуків, які клієнти сервісу пишуть в інтернеті, у Є гроші є ряд переваг, які виділяють його на тлі інших МФО. Так, в позитивних відгуках клієнти організації найчастіше виділяють:

Можливість оформити кредит або провести будь-яку операцію в режимі 24/7. Сервіс працює цілодобово, тому заявки на видачу позик обробляються в найкоротші терміни. Видача кредиту під 0%. Це унікальна фішка сервісу. Новим клієнтам пропонують оформити перший кредит без відсотків. Таким чином вони віддають Е гроші рівно стільки, скільки взяли в борг. Постійні сезонні акції, знижки та промокоди. На сайті компанії в розділі "Акції" можна знайти багато вигідних пропозицій для позичальників. Одна з останніх - розіграш 100 000 на "Чорну п'ятницю" і 500 знижкових промокодів для погашення позик. Швидка видача боргу від 500 грн до 7000 грн. У сервісі Е гроші можна отримати кредит за рекордно короткий термін - 4 хвилини.

Скористайся промокодом ANYW та отримуй знижку 70% на нараховані відсотки!

Умови отримання кредиту

Оформлення позики в сервісі з мікрокредитування виконується в три кроки. На першому етапі користувач повинен ознайомитися з типами кредитів і вибрати найбільш підходящий за доступними параметрами. Є гроші пропонує 4 варіанти кредитних пропозицій. Перша позика видається за пропозицією Smile Credit з нульовою процентною ставкою.

На другому етапі позичальник повинен заповнити анкету, вказавши всі дані в обов'язкових полях. До даних відносять ПІБ, паспортні дані, а також ідентифікаційний номер платника податків. Останній етап - прикріплення банківської карти. Сервіс Є гроші видає кредит на будь-яку чинну карту українського банку.

Після заповнення анкети позичальнику пропонують ознайомитися і узгодити умови кредитного договору. У разі схвалення заявки, гроші перераховуються на картку клієнта протягом кількох хвилин.

Пролонгація кредиту в сервісі Є гроші

Послуга пролонгації - продовження терміну виплати кредиту - доступна для всіх клієнтів мікрокредитора Є гроші. Якщо позичальник не встигає вчасно погасити свій займ, він може подати заявку на відстрочку на 10, 20 або 30 днів. Максимальний термін становить один місяць. Примітно, що функція пролонгації доступна і після прострочення боргу до 3 днів.

Для оформлення послуги позичальник зобов'язаний здійснити деякі платежі. А саме: відсоток за користування кредитом, комісія за супровід кредиту та пеня (в разі прострочення). Також клієнти сервісу можуть погасити частину боргу або навпаки - збільшити суму кредиту.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН