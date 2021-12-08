Витратити кошти можна буде на лікування дитини, яке не фінансується з держбюджету.

Грошима, які накопичуватимуться на економічному паспорті українця, можна буде скористатися після досягнення повноліття. Зробити це раніше можна буде лише за однієї умови.

Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі 24 каналу.

Депутат уточнив, що ці гроші дозволятимуть брати в разі хвороби, діагностованої в дитини.

"Якщо трапиться, що дитина захворіє на хворобу, яка не фінансується в повному обсязі з держбюджету, то ці гроші можна взяти достроково", – сказав Гетманцев.

Економічний паспорт українця: про що йде мова

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у своєму щорічному посланні до парламенту Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця, яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

Основою для фінансування цієї ініціативи мав стати законопроект №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів України.

6 грудня стало відомо, що Зеленський вніс проект закону про економічний паспорт українця на розгляд Верховної Ради. Перші виплати за ним зможуть отримати діти, народжені у 2019 році після досягнення повноліття (у 2037 році).

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, очікується, що кожна дитина отримає щонайменше $10-12 тисяч. Він також зазначав, що до програми економічних паспортів можуть додати й доходи від оренди державних земель.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк припускав, що на фінансування економічних паспортів йтиме вся рента або тільки від руди.

Автор: Юрій Годован