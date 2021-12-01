За словами депутата, зараз в Україні налічується 7,5 млн дітей до 14 років.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк припустив, скільки грошей може піти на "економічні паспорти" українців, анонсовані президентом Зеленським.

Про це Железняк написав у своєму Telegram-каналі.

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"За "економічним паспортом українця". Якщо президент правильно все сказав, то туди піде рента. Вся, або тільки від руди, поки незрозуміло", - написав депутат.

Він озвучив можливі цифри. Так, вся рента (не тільки з надр) становить 41,5 млрд грн (на 2022 рік заплановано 47 млрд грн), рента за користування надрами загальнодержавного значення - 35,2 млрд грн (заплановано 41 млрд грн), а рента на залізну руду - 3,5 млрд грн (на 2022 рік передбачено 4,5 млрд грн).

"Зараз в Україні 7,5 млн дітей до 14 років... таке, не розженешся на менше ніж 5 млрд", - резюмував Железняк.

Введення "економічного паспорта":

1 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський анонсував введення "економічного паспорта українця". Документом передбачається відкриття персональних рахунків для дітей, на яких будуть накопичуватися платежі від використання надр.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про те, що діти, які матимуть економічний паспорт, отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів. На момент досягнення повноліття вони матимуть по $10 тисяч доларів.

Автор: Катерина Жирій