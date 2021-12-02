За словами Арахамії, термін впровадження економічних паспортів українців можуть змінити.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що термін впровадження економічних паспортів українців може бути переглянуто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в прямому ефірі програми "Право на владу" у четвер ввечері.

"Ми готували цей законопроект декілька місяців... Але зараз іде дискусія, оскільки в самому законопроекті (діти, народжені 2019 року - УНІАН). Але зазвичай закони вступають в силу. Тому є дискусія, можливо це робити з моменту прийняття законопроекту", - сказав він.

За його словами, згідно з прогнозами очікується, що кожна дитина отримає мінімум $10-12 тисяч.

Читайте такожЗеленський пообіцяв ноутбук кожному вчителю в Україні"Якщо буде сприятлива ситуація, це може бути до $15-20 тисяч на виході... Далі є три виходи, як витратити ці кошти. Перше - сплатити за свою освіту в Україні. Друге - придбати житло, третє - перерахувати ці кошти на свій персональний пенсійний рахунок", - пояснив Арахамія.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця, яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

За його словами, основою для фінансування цієї ініціативи стане прийнятий законопроект №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів України.

Автор: Леся Лещенко