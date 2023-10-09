Економіка Росії все більше структурується навколо війни в Україні.

Економіка Росії виявилася досить стійкою, попри суворі санкції, що дало їй можливість вливати кошти у військову машину.

Як йдеться в матеріалі The New York Times, нові цифри бюджету агресора ясно дають зрозуміти, що економіка РФ все більше структурується навколо війни в Україні. Майже третина витрат країни в наступному році — приблизно 109 мільярдів доларів - буде спрямована на "національну оборону".

6 відсотків загального обсягу виробництва країни спрямовуються на російську військову машину, що більш ніж удвічі більше, ніж до вторгнення в Україну.

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Як йдеться в матеріалі, російська економіка виявилася набагато більш стійкою до санкцій, ніж припускали багато західних урядів. Загальний обсяг виробництва, який, за оцінками російського Центрального банку, може зрости на цілих 2,5 відсотка цього року, може перевершити Європейський Союз і, можливо, навіть Сполучені Штати.

Лаура Соланко, старший радник Інституту економіки перехідного періоду Банку Фінляндії зазначила:"Коли країна перебуває в стані війни, валовий внутрішній продукт є досить поганим показником добробуту", зазначивши при цьому, що виробництво куль збільшує темпи зростання країни, але не обов'язково покращує якість життя.

Сполучені Штати, Європейський Союз та країни-союзники України наполегливо намагалися завдати шкоди Росії за допомогою масштабних санкцій, проте Росія знайшла нових покупців для своєї нафти, яка продавалася за значно зниженими цінами. Росія навчилася ухилятися від обмеження цін на нафту в 60 доларів за барель, введеного країнами Великої сімки, оскільки світові ціни на нафту знову почали зростати.

Торгівля з Китаєм зросла в річному обчисленні на 32 відсотки за перші вісім місяців цього року. Торгівля з Індією збільшилася втричі в першій половині року, а експорт з Туреччини зріс майже на 89 відсотків за той же період.

Тим часом, війна поглинає й інші частини російського бюджету, окрім прямих військових витрат. Ще 9,2 відсотка бюджету заплановано на "національну безпеку", включаючи правоохоронну діяльність. Є гроші для поранених солдатів і сімей загиблих в боях, а також для "інтеграції нових регіонів" (мається на увазі окупована територія України).

Сергій Гурієв, російський економіст, який втік з країни в 2013 році і зараз працює проректором Sciences Po в Парижі, каже, що точно оцінити російську економіку складно. Існуючі економічні моделі були розроблені ще до війни і ґрунтувалися на різних припущеннях, а опубліковані цифри бюджету неповні.

Що це означає для російських домогосподарств у повсякденному житті, важко зрозуміти.

"В цілому дуже складно порівнювати якість життя до і після війни. Важко зрозуміти, що думають росіяни. Люди бояться", сказав Гурієв.

Що відбувається з економікою РФ

Росія закінчила 2022 рік з дефіцитом бюджету 3,3 трлн рублів, що становить близько 2,3% ВВП.

У лютому 2023 року в Росії "заднім числом" підняли податок для бізнесу. Мінфін та Федеральна податкова служба країни-агресора запропонували бізнесу "заднім числом" доплатити податок на прибуток за 2022 рік з позитивної курсової різниці.

У липні 2023 року ЄС продовжив санкції проти Росії. Обмежувальні заходи були продовжені до 31 січня 2024 року.

У ГУР розповіли, коли економіка Росії не зможе покривати витрати на війну. За словами глави ГУР Кирила Буданова, це відбудеться вже через три місяці.

У серпні 2023 року в ЄС розповіли, як санкції впливають на економіку Росії. Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель стверджує, що за рік санкції обмежили політичні та економічні можливості Росії, "відрізавши країну від ключових ринків, збільшивши витрати на торгівлю та значно погіршивши промисловий потенціал".

Станом на 9 жовтня 2023 року російський рубль обвалився до нової тризначної цифри.

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