Також гроші підуть на підтримку стабільності української електромережі.

Європейський інвестиційний банк перерахував Україні додаткові 550 млн євро на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримання стабільності української електромережі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Європейський інвестиційний банк перерахував нашій країні додаткові 550 млн євро. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних і базових послуг населенню в громадах", - написав він.

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Всього за два місяці в рамках пакету екстреної підтримки від ЄІБ і Єврокомісії Україна отримала 1,05 млрд євро. Ще 540 млн євро будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проектів.

"Вдячний Європейському інвестиційному банку та Європейській комісії за послідовну підтримку. Очікуємо, що ЄІБ та ЄС будуть одними з лідерів у масштабному післявоєнному відновленні, економічному відновленні та фінансуванні розвитку інфраструктури нашої країни", - написав він.

Атака РФ на Україну 10 жовтня:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксований попадання по об'єктах критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17: 00 до 22: 00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня обстріл продовжився. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

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