Росію можуть відключити не тільки від SWIFT.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров передав міжнародним платіжним системам Visa і Masterсard лист президента Володимира Зеленського щодо блокування сервісів в Росії.

Про це Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Звернувся до Visa і Mastercard з листом від президента про блокування сервісів у РФ", - написав він.

Обслуговування сервісів:

Національний банк України звернувся до міжнародних платіжних систем Visa і Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карт, емітованих банками – резидентами Російської Федерації.

Зазначається, що таке звернення обумовлене необхідністю вжиття заходів, пов'язаних з введенням правового режиму воєнного стану на території України на виконання Указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Крім того, лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Британії, Канади та ЄС найближчими днями відключать певну кількість банків Російської Федерації від міжнародної банківської системи платежів SWIFT.