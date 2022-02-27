Також Японія планує ввести санкції проти президента РФ Володимира Путіна.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його країна підтримає зусилля Сполучених Штатів і Європейського Союзу з блокування доступу деяких російських банків до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це повідомляє японське видання Kuodo.

Крім того, Японія планує заморозити активи російського президента Володимира Путіна та інших російських чиновників.

Санкції проти Росії: що відомо

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен представила наступний пакет санкцій, який запропонує ввести проти Російської Федерації за агресію проти України.

"По-перше, ми зобов'язуємося забезпечити, що певне число російських банків буде усунуто з SWIFT. Це припинить їх діяльність у всьому світі та ефективно заблокує російський експорт та імпорт. По-друге, ми паралізуємо активи центрального Банку Росії. Це заморозить їх транзакції. Це унеможливить для центрального банку ліквідувати його активи. І врешті-решт, ми будемо працювати, щоб заборонити російським олігархам використовувати їхні фінансові активи на наших ринках", - заявила президент ЄК.

Лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Британії, Канади та ЄС найближчими днями відключать певну кількість банків Російської Федерації від міжнародної банківської системи платежів SWIFT.