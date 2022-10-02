Очікується, що після реалізації цих проектів буде створено понад 520 нових робочих місця.

У рамках шостої хвилі реалізації програми "Власна справа" проекту "єРобота" 211 заявників отримають мікрогранти на загальну суму 49,78 млн грн.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

Очікується, що після реалізації цих проектів буде створено 524 нових робочих місця.

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У міністерстві зазначили, що програма "Власна справа" на сьогодні є найбільш популярною серед всіх грантових програм у рамках проекту "єРобота". Вона передбачає надання мікрогрантів до 250 тис. грн для малого бізнесу та мікробізнесу з умовою створення одного або двох робочих місць у залежності від розміру гранту.

"Попри те, що реалізація програми "Власна справа" триває вже три місяці, попит на неї зі сторони бізнесу не зменшується. Підприємці продовжують писати бізнес-плани та подавати заявки на участь у програмі. Зараз Державний центр зайнятості визначив переможців шостої хвилі, до 2 жовтня триває подача заявок на сьому хвилю програми, а восьма хвиля розпочнеться з 3 жовтня. Уряд виділяє кошти на ці програми і закликає бізнес у свою чергу використовувати таку можливість для розширення і створення нових робочих місць", - сказала міністр економіки Юлія Свириденко.

У Мінекономіки нагадують, що програма надання грантів для бізнесу "єРобота" розпочалась 1 липня, і вже визначено переможців шести хвиль, кожна з яких триває два тижні.

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про початок реалізації нового урядового проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Важливим акцентом всіх програм у рамках проекту має стати створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів. Всі програми об’єднані під загальною назвою "єРобота".

За словами Юлії Свириденко, урядова грантова програма "єРобота" дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч робочих місць.

У 2023 році урядова програма "єРобота" вимагатиме фінансування у розмірі не менш ніж 30 млрд грн, частину з яких планується направити з державного бюджету.

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