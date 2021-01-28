Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні в грудні 2020 року скоротилася на 21,8% у порівнянні з попереднім місяцем і на 1 січня 2021 року склала 3,13 мільярда гривень.
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Про це передає Державна служба статистики.
Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 січня поточного року склала 1,87 мільярда гривень, що на 31,1% менше показника на 1 грудня 2020 року.
Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.
Що цьому передувало
- Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6 тисяч гривень.
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