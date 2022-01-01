З 1 січня 2022 року касові апарати стають обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців.
Це витікає з закону 4439-д про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій.
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Бізнесу дали можливість обирати користуватися класичними реєстраторами розрахункових операцій (РРО) чи електронними засобами (програмне РРО), які є більш дешевими в обслуговуванні.
Дозволили не використовувати касові апарати у своїй діяльності лише двом категоріям підприємців.
Пощастило ФОПам першої групи. Це ті підприємці, які не мають найманих працівників і здійснюють роздрібну торгівлю за готівку на ринках. При цьому, щоб не встановлювати касовий апарат щорічний дохід таких підприємців не має перевищувати 1 мільйон гривень.
Також окремою постановою уряду дозволили не використовувати касові апарати підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості за умови не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій у 167 розмірів мінімальної заробітної плати (1 млн 85,5 тис.грн).
"Рівень доходів підприємців у селах значно менший, ніж у містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням. Тому уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників", - пояснила ухвалене рішення перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
Основною метою запроваджених норм є бажання мінімізувати будь-яке ухилення від сплати податків за допомогою приховування діяльності та спроба зупинити "маскування" середнього та великого бізнесу під десятками, а інколи сотнями відкритих підставних ФОПів.
Історія законопроекту про касові апарати:
- 3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік-до 1 січня 2022 року.
- 4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відтермінування касових апаратів зареєстрований у парламенті.
- Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за законом про відтермінування касових апаратів.
- 17 листопада 2020 року Верховна Рада України вдруге провалила голосування щодо законопроекту, яким пропонувалося відтермінувати використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- 15 грудня 2020 року фізичним особам-підприємцям скасували обов'язкове ведення книги обліку доходів. Йшлося про фізичних осіб-підприємців першої та другої груп та фізосіб-підприємців третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.
- 17 грудня 2021 року Верховна Рада відмовилася розглядати перенесення обов'язкового введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) ще на один рік.
- 24 грудня 2021 року Кабінет Міністрів звільнив підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.