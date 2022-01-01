Бізнесу дали можливість обирати користуватися класичними реєстраторами розрахункових операцій (РРО) чи електронними засобами.

З 1 січня 2022 року касові апарати стають обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців.

Це витікає з закону 4439-д про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій.

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Бізнесу дали можливість обирати користуватися класичними реєстраторами розрахункових операцій (РРО) чи електронними засобами (програмне РРО), які є більш дешевими в обслуговуванні.

Дозволили не використовувати касові апарати у своїй діяльності лише двом категоріям підприємців.

Пощастило ФОПам першої групи. Це ті підприємці, які не мають найманих працівників і здійснюють роздрібну торгівлю за готівку на ринках. При цьому, щоб не встановлювати касовий апарат щорічний дохід таких підприємців не має перевищувати 1 мільйон гривень.

Також окремою постановою уряду дозволили не використовувати касові апарати підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості за умови не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій у 167 розмірів мінімальної заробітної плати (1 млн 85,5 тис.грн).

"Рівень доходів підприємців у селах значно менший, ніж у містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням. Тому уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників", - пояснила ухвалене рішення перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Основною метою запроваджених норм є бажання мінімізувати будь-яке ухилення від сплати податків за допомогою приховування діяльності та спроба зупинити "маскування" середнього та великого бізнесу під десятками, а інколи сотнями відкритих підставних ФОПів.

Історія законопроекту про касові апарати: