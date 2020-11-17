Прем'єр-міністр розповів, як уряд бореться з пандемією.

Україна за сім місяців витратила на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції понад 20 млрд грн лише по лінії сфери охорони здоров'я.

Про це під час виступу в залі парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Сформовано необхідні запаси індивідуального захисту, медикаментів, ІВЛів. Триває робота над підведенням кисню. Станом на вчорашній день через НСЗУ (Національну службу здоров'я України - УНІАН) профінансовано лікарні у всіх регіонах на загальну суму понад 8,8 млрд грн. Також 7,3 млрд грн профінансовано через фонд боротьби з COVID, ще 4 млрд грн - кошти місцевих бюджетів. Тобто, за сім місяців на боротьбу з коронавірусом лише в медицині витрачено понад 20 млрд грн», - сказав він.

Доля фонду боротьби з коронавірусом

3 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з якими було створено спецфонд з боротьби з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн.

Більш як половину коштів цього фонду було спрямовано на ремонт доріг.

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Автор: Дмитро Шварц