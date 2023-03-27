Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,75 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 10 копійок – до 38,25 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок – до 41,05 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,75 грн/дол., євро - 40,05 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,98 грн.

Курс в Україні

Після початку російського вторгнення Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу. Варто відзначити, що до війни курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства банку "Cominbank" Герман Марченко прогнозує, що в квітні ситуація на валютному ринку буде залишатися досить стабільною і прогнозованою. За його словами, курс в обмінних пунктах перебуватиме в межах сформованого наприкінці лютого коридору: 38-39 грн/дол. і 40-41 грн/євро.

Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний заявив, що до кінця березня курс долара стабілізувався і залишається на рівні 38,40 - 38,80 грн/дол., однак, що буде далі - сказати складно. За його словами, курс долара в Україні у квітні може повернутися до позначки в 39 грн/дол.

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