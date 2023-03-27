Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,10 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок – до 38,55 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і залишився на рівні 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,10 грн за дол., євро - 40,50 грн за євро.

Відео дня

Курс під час війни

Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу. Обмеження було знято з 21 травня 2022 року, при тому, що до війни відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Крім того, до повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні. Пізніше, у липні 2022 року, банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства акціонерного товариства "КОМІНБАНК" Герман Марченко прогнозує, що готівковий курс валют перебуватиме в усталених з березня межах: це 37,8 - 38,8 гривні за долар і 40 – 41 гривня за євро з незначними ситуативними коливаннями (до 30 – 50 копійок), але в зазначених межах.

Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний прогнозує, що курс долара в Україні у квітні може повернутися до позначки в 39 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: