Гривня є шостою найбільш недооціненою валютою в світі.

Курс гривні щодо долара США недооцінений на 58,1% за "Індексом бігмака".

Про це повідомляє британське видання The Economist згідно з даними оновленого індексу.

Відзначається, що в Україні бігмак коштує 69 грн, а в США – 5,81 дол. Таким чином, справедливий обмінний курс за цим показником становить 11,88 грн/дол. Різниця між цим і фактичним курсом у 28,3 грн/дол. свідчить про те, що Українська гривня недооцінена на 58,1%.

При цьому торік даний показник становив 61,1%, тобто у 2022 році гривня поліпшила свої позиції, але при цьому є шостою найбільш недооціненою валютою у світі.

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Нижче гривні в цьому рейтингу знаходяться валюти таких країн, як Румунія, Малайзія, Індонезія, Туреччина і Росія.

Що таке "Індекс бігмака":

"Індекс бігмака "був придуманий The Economist 1986 року в якості визначення вартості валют на їх "правильному" рівні. Індекс заснований на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), згідно з якою валютний курс має зрівнювати вартість кошика товарів (в цьому випадку бургера) в різних країнах.

Відзначається, що бургерноміка ніколи не була точним показником точної купівельної вартості валюти, а була лише інструментом для спрощення теорії обмінного курсу.

Однак, "Індекс бігмака" став міжнародним стандартом, включеним в ряд економічних підручників і щонайменше 20 академічних досліджень.

Курс 4 лютого:

Національний банк України на п'ятницю, 4 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,27 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.