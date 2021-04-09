Ціни на транспорт зросли на 1,8%.

Споживча інфляція в Україні в березні в річному вираженні - у порівнянні з березнем 2020 року - склала 8,5%, прискорившись з 7,5% в лютому.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, інфляція на споживчому ринку в березні у порівнянні з лютим 2021 року склала 1,7%, а з початку року - 4,1%.

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У березні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 9,7% - 3,5%) подорожчали соняшникова олія, фрукти, цукор.

На 2,8-0,3% зросли ціни на м'ясо птиці, фрукти, хліб, яловичину, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, сметану, олію, кисломолочну продукцію. Разом з тим на 0,6% подешевшали яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива не змінилися.

Ціни на транспорт зросли на 1,8%, в першу чергу за рахунок подорожчання палива і масел на 5,7%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті - на 4,4%, і на 1,6% подорожчав автодорожній транспорт.

Що цьому передувало

Споживча інфляція в Україні в лютому в річному вираженні - у порівнянні з лютим 2020 року - склала 7,5%, прискорившись з 6,1% у січні.

Інфляція в Україні у 2020 році прискорилася до 5%.

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Автор: Богдан Слуцький