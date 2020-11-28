Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Текст законопроекту на сайті парламенту наразі ще не опублікований.
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Йдеться про проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій (№ 4439).
Головним комітетом по цьому законопроекту визначено Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.
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