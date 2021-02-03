Рішення спрямоване на зменшення витрат держави на банки, які виводяться з ринків.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав протокольне доручення, спрямоване на створення робочої групи з питань збанкрутілих банків.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором прийняття даного рішення виступив заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

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«Від Національного банку є пропозиція щодо проекту протокольного рішення з метою вироблення комплексу заходів, спрямованих на зменшення витрат держави на банки, які виводяться з ринків. Пропонуємо Кабінету Міністрів створити робочу групу високого рівня з питань повернення активів збанкрутілих банків у складі представників Мінфіну, Мін'юсту, Мінекономіки, МВС, Держфінмоніторингу, Нацбанку, Офісу генпрокурора, Фонду гарантування вкладів фізосіб та Офісу президента», - сказав Сологуб.

Також він звернувся до уряду з проханням визначити голову робочої групи та забезпечити винесення на чергове засідання уряду проекту рішення про створення зазначеної робочої групи та затвердження її персонального складу.

Доступ до реєстру неплатоспроможних банків

23 липня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізосіб спільно з ProZorro відкрили доступ до реєстру неплатоспроможних банків. У реєстрі можна переглянути статус усіх активів, які будуть виставлені на продаж найближчим часом, у тому числі права вимоги за кредитами, майно тощо.

7 вересня 2020 року Рада з фінансової стабільності схвалила механізм реструктуризації боргів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

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Автор: Катерина Жирій