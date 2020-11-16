За словами прем'єра, від цих обмежень постраждають три галузі економіки.

Кабінет Міністрів зосереджений на комунікації з галузями, щоб виробити механізми компенсації втрат від введення в Україні "карантину вихідного дня".

Як передає прес-служба про це під час онлайн-наради з міськими головами заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"На сьогодні у нас є ряд інструментів, які проявили себе навесні. Також ми працюємо над розробкою нових програм. У нас на сьогодні є до семи інструментів, якими ми будемо вже на цьому тижні підтримувати галузі, які страждають найбільше", - цитує прем'єра його прес-служба.

Шмигаль зазначив, що уряд зараз шукає шляхи, які дозволять пригальмувати процес зростання кількості хворих на COVID-19. За його словами, введені заходи "карантину вихідного дня" стосуються переважно трьох галузей.

Глава Кабміну додав, що "карантин вихідного дня" дозволяє перерозподілити попит з вихідних на п'ять робочих днів, зменшивши потоки людей і перетин різних соціальних груп.

"Для нас це один з виходів, коли на вихідних люди знаходяться вдома і не створюють великий потік і скупчення. Великі заробітки галузей саме в суботу та неділю якраз є доказом факту, що величезні потоки людей рухаються в галузь харчування і розваг", - цитує прем'єра його прес-служба.

Хронологія подій

11 листопада 2020 року Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги «на винос»), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів й т. ін.

Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Того ж дня, 11 листопада 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що Кабінет Міністрів надасть допомога бізнесу, який може зазнати втрат від впровадження "карантину вихідного дня".

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Автор: Дмитро Шварц