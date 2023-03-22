Гарантійні внески для участі в аукціонах з продажу спецдозволів на користування надрами будуть збільшені в два рази.

Кабмін збільшив гарантійні внески для аукціонів на користування надрами.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, гарантійні внески для участі в аукціонах з продажу спецдозволів на користування надрами будуть збільшені вдвічі.

"Уряд внесе зміни до Порядку проведення аукціонів з продажу спецдозволів на користування надрами. Ухвалимо рішення про підвищення вдвічі розміру гарантованих внесків для участі у відкритих торгах. Це підвищить ефективність аукціонів і зацікавленість реальних інвесторів брати в них участь", - заявив прем'єр.

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"Нові правила проведення аукціону вводять динамічне збільшення заставного внеску, що гарантовано дозволить прибрати монополії, а сумлінному покупцеві стати власником ліцензії на конкурентних умовах", - зазначив заступник міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Євген Федоренко.

Аукціони під час війни

3 січня 2023 року Кабінет міністрів до кінця дії воєнного стану скасував аукціони в системі Prozorro.

Рішення було обумовлено відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через проблеми з енергопостачанням. Повідомлялося, що аукціони не проводитимуться на період дії воєнного стану та протягом 90 днів з моменту повної перемоги України.

Всі торги, які будуть оголошені в Prozorro, будуть проводитися без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну при подачі пропозиції.

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