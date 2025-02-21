У сегменті дронів вітчизняна продукція складає майже 100%.

Уряд сьогодні виділив 7,9 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї. Сьогодні уряд також ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі", - сказав він.

За словами Шмигаля, у сегменті дронів вітчизняна продукція складає майже 100%. У січні цього року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року.

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Прем'єр також повідомив, що за 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів — у 5 разів, протитанкової зброї — у 2 рази, боєприпасів — у 2,5 раза.

При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. "Завдання, яке ставить уряд перед собою, — це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби", - зазначив він.

Дрони на полі бою – останні новини

Вітчизняні безпілотні системи не зможуть замінити деякі зразки озброєнь, які постачають Україні США, заявив відомий український бізнесмен та волонтер Серж Марко. За його словами, Україна також не зможе замінити систему Starlink.

Штучний інтелект став менше застосовуватися в дронах на полі бою в Україні, розповів командир батальйону безпілотних систем "Антарес" бригади НГУ "Рубіж" Руслан "Бос" Піддубний. Головні причини – висока вартість та захист росіянами своєї техніки "мангалами".

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