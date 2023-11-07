Для цього запустили експериментальний проект.

Кабінет міністрів за підтримки партнерів запустив експериментальний проект щодо додаткового забезпечення українців дровами.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "Граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тисяч гривень на рік для однієї родини", - заявив голова уряду і додав, що на сьогодні розмір цієї субсидії складає 7 тисяч гривень на одне домогосподарство в рік.

Також він додав, що наразі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 мільйони родин, у середньому в жовтні це було близько 760 гривень на сім’ю.

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Крім цього, 1,2 мільйона українських сімей отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір таких пільг – 850 грн на місяць.

Субсидії під час війни

В квітні для українців спростили процедуру оформлення житлової субсидії. Одержувачу виплат тепер не потрібно витрачати час на пошук інформації, заповнювати бланки, стояти в чергах, а потім тривалий час чекати на рішення.

В уряді наголосили, що наступного року громадянам виплачуватимуть житлові субсидії у повному обсязі. Минулої зими в середньому українці отримували до 1600 гривень допомоги щомісяця на житлову субсидію. Цієї осені розмір допомоги може зрости через підвищення тарифів на електроенергії. На думку експертів, в Україні попри зростання тарифів зросте кількість відмов в отриманні субсидії.

В травні 2023 року українцям радили запасатися дровами, причому найближчим часом.

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