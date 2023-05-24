Середня ціна дров твердолистих порід на сьогоднішній день становить 1300 гривень за м/куб.

Лісники закликають українців, які мешкають у приватному секторі, заздалегідь подбати про запас дров і підготуватися до опалювального сезону.

Як йдеться в сюжеті ТСН, цю зиму з відключеннями тепла та блекаутами найкраще пережили жителі приватного сектора, які опалювали будинки дровами. Якою буде наступна зима - передбачити складно, проте українців просять не зволікати і підготуватися заздалегідь.

Фахівці рекомендують закуповувати тверді сорти деревини, яка більше підходить для спалювання в печах, котлах та камінах: дуб, ясен, клен, акацію. При бажанні заощадити, дрова можна купити не колоті, так їх вартість буде на третину дешевше. Як йдеться в сюжеті, дрова краще купувати влітку, оскільки вони мають встигнути висохнути до настання сезону дощів.

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"Середня ціна дров твердолистих порід на сьогоднішній день становить 1300 гривень за м/куб. Якою буде ціна восени ніхто не знає, спрогнозувати вкрай складно", - заявив головний інженер філії "Лебединське лісове господарство" Іван Шпакович, зазначивши при цьому, що замовлення можна оформити дистанційно через сайт "ДроваЄ". Як правило на виконання замовлення йде 2-3 дні.

За підрахунками лісників за цю весну реалізували вже третину торішнього обсягу, тому фахівці радять не затягувати з підготовкою до зими, поки немає ажіотажу.

Підготовка до опалювального сезону

18 квітня 2023 року в Міненергетики назвали умову для проходження Україною наступної зими.

22 квітня 2023 року експерт зробив невтішний прогноз на опалювальний сезон 2023. Олександр Харченко вважає, що росіяни знову спробують знищити енергосистему України. Україна поліпшить фізичний захист до нового опалювального сезону, але відновити міцність енергосистеми важким обладнанням не встигне.

19 травня 2023 року Кабмін затвердив план підготовки до наступної зими та створив штаб для його реалізації.

23 травня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна до початку зими має відмовитися від імпорту газу і накопичити 14 млрд куб.м. в сховищах. Також прем'єр доручив збільшити можливості експорту-імпорту електроенергії з ЄС, забезпечити роботу по захисту від російських дронів і ракет генеруючих потужностей і систем розподілу.

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