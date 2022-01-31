Світовий ринок акцій пережив найгірший місяць з початку пандемії

З початку 2022 року світовий обсяг IPO впав на 60% порівняно аналогічними показниками минулого року.

Падіння попиту з боку інвесторів і нестабільні ринки призвели до того, що вартість скасованих IPO у всьому світі майже подвоїлася в порівнянні з минулим роком. Зараз вона становить $6,2 млрд. про це повідомляє Bloomberg.

Світовий ринок акцій пережив найгірший місяць з початку пандемії на тлі перспективи підвищення процентних ставок, уповільнення економічного зростання і геополітичної напруженості. Особливо вразливими для розпродажів стали акції технологічних компаній.

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Індекс волатильності CBOE( VIX), показник очікуваних ринкових коливань в цьому місяці виріс на 60%, що є сигналом для нових продажів акцій.

У Нью-Йорку коливання на фондовому ринку призвели до того, що вихід на біржу відклали щонайменше дев'ять компаній. У Європі від розміщення в Амстердамі відмовився IT-стартап WeTransfer. Компанія не змогла залучити достатню кількість інвесторів.

Що таке IPO:

Первинна публічна пропозиція (англ. Initial Public Offering, IPO) - перший публічний продаж акцій (або інших цінних паперів) приватної компанії, зокрема у формі продажу депозитарних розписок на акції. Продаж акцій може здійснюватися як за рахунок розміщення додаткового випуску акцій шляхом відкритої підписки, так і шляхом публічного продажу акцій існуючого випуску акціонерами приватної компанії.

Основною метою проведення IPO є отримання так званого "установчого прибутку" - прибутку, одержуваного засновниками акціонерних товариств за допомогою різниці між сумою від продажу випущених акцій і капіталом, дійсно вкладеним ними в акціонерне підприємство.