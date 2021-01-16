Акціонер ПАТ "Мотор Січ", компанія Skyrizon Aviation Industry Investment (КНР), вважає дії Міністерства торгівлі США щодо неї неприпустимим тиском на китайський бізнес і буде використовувати всі правові інструменти для захисту своїх інтересів.
Про це йдеться в офіційній заяві компанії, опублікованій у Huanqiu – китайському ЗМІ, заснованому People's Daily та інформаційним управлінням Державної ради з інвестицій.
Учора Міністерство торгівлі США повідомило про розширення переліку компаній, визначених як "кінцеві військові користувачі "(Military End-User – MEU), для співпраці з якими потрібен спеціальний дозвіл. Серед інших, в список, початково сформований наприкінці 2020 року з сотні компаній, увійшла і Skyrizon. Міністерство торгівлі США визначає метою даного списку MEU "інформування експортерів і реекспортерів, що для експорту, реекспорту або передачі певних товарів перерахованим організаціям буде потрібна ліцензія". Він є частиною Правил експортного контролю над обігом військових технологій і технологій подвійного призначення, які можуть бути використані в оборонній сфері. Відповідно, мова йде не про санкції, як прозвучало в ряді ЗМІ, а про спеціальний режим співпраці Skyrizon з американськими компаніями.
У Skyrizon повідомили, що в цей час зайняті аналізом впливу рішень Мінторгу США на свою операційну діяльність. "Компанія Skyrizon ініціювала запуск механізмів оцінки ризиків і реагування, а також пильно відстежує розвиток подій з даного питання, ретельно вивчаються можливі наслідки включення в список MEU", — сказано в офіційній заяві компанії.
Дії Мінторгу США названі в офіційній заяві Skyrizon неправомірними, а звинувачення на адресу компанії необґрунтованими. "Ми завжди суворо дотримуємося закону і діємо виключно в рамках закону, твердо підтримуємо принципи ринкової економіки та чесної конкуренції, наполягаємо на використанні правових засобів протидії для захисту своїх законних прав та інтересів; водночас рішуче виступаємо проти будь-якого узагальнення концепцій національної безпеки, змішування правдивої та неправдивої інформації, а також політизації та ідеологізації стандартних торгово-економічних дій, зловживання державною владою і неправомірних дій, що стосуються необґрунтованого тиску на китайські компанії", — йдеться у документі
Як відомо, Skyrizon Aviation Industry Investment – одна з китайських компаній, які спільно контролюють понад 50% акцій українського ПАТ "Мотор Січ".
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