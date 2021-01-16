У Skyrizon повідомили, що в цей час зайняті аналізом впливу рішень Мінторгу США на свою операційну діяльність.

Акціонер ПАТ "Мотор Січ", компанія Skyrizon Aviation Industry Investment (КНР), вважає дії Міністерства торгівлі США щодо неї неприпустимим тиском на китайський бізнес і буде використовувати всі правові інструменти для захисту своїх інтересів.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії, опублікованій у Huanqiu – китайському ЗМІ, заснованому People's Daily та інформаційним управлінням Державної ради з інвестицій.

Учора Міністерство торгівлі США повідомило про розширення переліку компаній, визначених як "кінцеві військові користувачі "(Military End-User – MEU), для співпраці з якими потрібен спеціальний дозвіл. Серед інших, в список, початково сформований наприкінці 2020 року з сотні компаній, увійшла і Skyrizon. Міністерство торгівлі США визначає метою даного списку MEU "інформування експортерів і реекспортерів, що для експорту, реекспорту або передачі певних товарів перерахованим організаціям буде потрібна ліцензія". Він є частиною Правил експортного контролю над обігом військових технологій і технологій подвійного призначення, які можуть бути використані в оборонній сфері. Відповідно, мова йде не про санкції, як прозвучало в ряді ЗМІ, а про спеціальний режим співпраці Skyrizon з американськими компаніями.

У Skyrizon повідомили, що в цей час зайняті аналізом впливу рішень Мінторгу США на свою операційну діяльність. "Компанія Skyrizon ініціювала запуск механізмів оцінки ризиків і реагування, а також пильно відстежує розвиток подій з даного питання, ретельно вивчаються можливі наслідки включення в список MEU", — сказано в офіційній заяві компанії.

Дії Мінторгу США названі в офіційній заяві Skyrizon неправомірними, а звинувачення на адресу компанії необґрунтованими. "Ми завжди суворо дотримуємося закону і діємо виключно в рамках закону, твердо підтримуємо принципи ринкової економіки та чесної конкуренції, наполягаємо на використанні правових засобів протидії для захисту своїх законних прав та інтересів; водночас рішуче виступаємо проти будь-якого узагальнення концепцій національної безпеки, змішування правдивої та неправдивої інформації, а також політизації та ідеологізації стандартних торгово-економічних дій, зловживання державною владою і неправомірних дій, що стосуються необґрунтованого тиску на китайські компанії", — йдеться у документі

Як відомо, Skyrizon Aviation Industry Investment – одна з китайських компаній, які спільно контролюють понад 50% акцій українського ПАТ "Мотор Січ".

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Автор: УНІАН