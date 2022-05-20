Міністр фінансів Німеччини, коментуючи рішення, зазначив, що це дуже хороший сигнал про те, що країни G7 стоять пліч-о-пліч з Україною.

Країни Великої сімки (G7) погодилися виділити Україні короткотермінову фінансову допомогу на суму $19,8 млрд.

Про це йдеться в підсумковому комюніке міністрів фінансів США, Канади, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Великобританії, повідомляє bloomberg. Зазначається, що гроші підуть на допомогу Україні задовольнити її невідкладні фінансові потреби.

"Ми визнаємо, зокрема, невідкладні короткострокові потреби України у фінансуванні. У 2022 році ми мобілізували $19,8 млрд для підтримки бюджету, в тому числі $9,5 млрд... щоб допомогти Україні закрити дефіцит фінансування і продовжити забезпечувати надання основних послуг українському народу", - наголошується в тексті.

"Ми повинні гарантувати здатність України захищати себе, тому ми тут займаємося збором коштів для забезпечення ліквідності українського уряду", - прокоментував рішення міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Він зазначив, що світ повинен "підтримати Україну в цей вирішальний історичний момент". Він уточнив, що грошові кошти включають $7,5 млрд від США, решта - гроші Євросоюзу, додавши, що "уряд України не повинен турбуватися про фінансування своїх державних потреб" в найближчі місяці.

"Я думаю, що це дуже хороший сигнал про те, що країни G7 стоять пліч - о-пліч з Україною, тому що вони захищають не тільки себе, але і наші цінності", - сказав Лінднер.

"Ми готові спостерігати за ситуацією, але я думаю, що на даний момент ми досягли дуже важливого прогресу в забезпеченні ліквідності України", - зазначив німецький міністр.

"Ми продовжимо підтримувати Україну протягом усієї цієї війни і після неї і готові зробити більше за необхідності", - йдеться у заяві G7.

Нагадаємо, що уряд України раніше заявив, що країні необхідно короткострокове фінансування в розмірі від $4 до $5 млрд на місяць, а в довгостроковій перспективі їй буде потрібна стратегія відновлення, аналогічна плану Маршалла для Європи після Другої світової війни.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Сенат США підтримав пакет допомоги Україні в розмірі $40 млрд.

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