Регулятор вважає, що обмеження на активи необхідно, щоб запобігти розтраті доступних активів для судового розгляду.

Активи американського відділення найбільшої кріптовалютної біржі світу Binance мають бути заморожені.

Таку заяву зробила Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), яка звернулася до Федерального суду Вашингтона з проханням заморозити активи Binance, включаючи криптовалюту, повідомляє CNBC.

Клопотання стосуються активів, пов'язаних з BAM Management us Holdings і BAM Trading Services (холдингова та операційна компанії Binance US), а також фіатних та кріптовалютних активів клієнтів, що зберігаються на платформі. Йдеться про рахунки, відкриті в Axos Bank, збанкрутілому Silvergate Bank, Prime Trust та інших установах.

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Регулятор вважає, що обмеження на активи необхідно, щоб "запобігти розтраті доступних активів для будь-якого судового рішення".

Скандал навколо Binance

6 травня 2023 року криптобіржу Binance запідозрили в допомозі РФ. Мін'юст США почав розслідування. Повідомлялося, що буде встановлено, чи використовувалася Binance Holdings Ltd. незаконно, щоб дозволити росіянам обходити санкції США.

5 червня 2023 року стало відомо про те, що найбільша криптобіржа світу, яку запідозрили в допомозі Росії, втрачає ринок. У лютому Binance контролювала 57,5% середньомісячного обсягу світових кріптовалютних бірж. Станом на 5 червня цей показник становив вже 43%.

5 червня 2023 року регулятор США подав до суду на найбільшу криптобіржу, яку запідозрили у зв'язках з РФ. Комісія заявила, що фірма порушила правила захисту інвесторів, керуючи незареєстрованими біржами, спотворюючи правила торгового контролю та продаючи незареєстровані цінні папери.

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