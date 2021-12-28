Трейдер Міхаель ван де Поппе виявив токен, який в найближчій перспективі може подорожчати більш ніж в три рази.

Один з найвідоміших криптовалютних трейдерів Міхаель ван де Поппе, що має у твіттері більше півмільйона підписників, впевнений, що найближчим часом одна з криптовалют увійде в новий висхідний тренд.

У найближчій перспективі токен AAVE може вирости в ціні на 150% з поточних рівнів, стверджує аналітик.

Трейдер наголосив на потужних показниках підтримки, які вже тривалий час не дають ціні альткоїна впасти нижче $160. Раніше в цьому місяці AAVE вкотре відштовхнувся від підтримки і нарешті готовий до оновлення історичного максимуму. Ціна альткоїна здатна перевищити $700 (зростання майже в три рази), спрогнозував трейдер.

На 14:00 за місцевим часом 28 грудня AAVE торгується на рівні $283 за монету, а його капіталізація збільшилася до $3,7 млрд, за даними CoinGecko.

Aave – провідна цифрова валюта, що функціонує на базі блокчейна Ethereum ("ефір" в народі). Це криптоплатформа кредитування та запозичення, яка дозволяє користувачам отримувати відсотки по їх криптоактивам, а також пропонує їм швидкі й прості позики.

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Раніше інший відомий криптотрейдер Ніколас Мертен розповів, в яку криптовалюту вигідно вкластися у 2022 році. Новими фаворитами трейдерів стануть токени, які створюють або використовують у метавсесвітах, тому краще стежити за індексом Metaverse Index (MVI) – вже кілька місяців вони демонструють більшу рентабельність, ніж той же Ethereum.

Згадувалося також, які криптовалюти вичерпали потенціал зростання, а також монети, здатні подорожчати в короткостроковій перспективі.

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