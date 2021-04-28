Дмитро Шварц

Міністерство розвитку економіки прогнозує, що за підсумками поточного року валовий внутрішній продукт України може зрости на 4,1 відсотка. А в 2022 році це зростання скоротиться до 3,7 відсотка.

Національний банк, своєю чергою, вважає, що вітчизняна економіка цього року зросте на 3,8 відсотка, а в 2022-2023 роках зростання ВВП буде близьким до 4 відсотків.

Приблизно таким же виглядає прогноз ключового кредитора нашої країни - Міжнародного валютного фонду, який вважає, в 2021 році ВВП України зросте на 4 відсотки з подальшим уповільненням у 2022 році до 3,4 відсотка.

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Враховуючи, що за підсумками минулого року економіка впала на 4,2 відсотка, навіть у разі реалізації цих прогнозів до кінця 2021 року Україна не зможе вийти на рівень кінця 2019 року.

А якщо ще врахувати, що інфляція за підсумками року прогнозується в розмірі понад 7 відсотків, то про якесь реальне зростання національної економіки взагалі говорити не доводиться. Швидше - навпаки.

Базові макроекономічні прогнози виглядають ще менш обнадійливими на тлі триваючої пандемії та нездатності влади забезпечити нормальну вакцинацію населення.

Якщо ситуація кардинально не зміниться, то жорсткі варіанти карантину в Україні будуть вводитися не тільки в цьому році, але й в наступному. Отже, надії українців, більшість яких балансує на межі бідності, на мінімальне економічне зростання і швидке поліпшення добробуту можуть піти прахом.

Наша країна, на жаль, досі не може вийти на рівень валового внутрішнього продукту 1991 року. До такого сумного висновку Україна підійшла в рік тридцятиріччя своєї незалежності, яку відзначатиме в серпні.

Головною причиною цього є помилковий шлях розвитку, по якому влада вела країну всі ці роки.

Найсмішніше, що всі прекрасно розуміють, які дії необхідно зробити, щоб бути схожими на тих же Польщу і Чехію. Більше того, влада на словах не раз декларувала, що ось-ось закінчить ту чи іншу реформу, проте цей процес у наших реаліях здається просто нескінченним.

Взяти нинішній Кабмін, який у березні затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року. Більш того, розробники цього документа заявляють, що виконання всіх пунктів стратегії має збільшити ВВП України за ці десять років удвічі.

Зрозуміло, що при збереженні нинішніх низьких темпів зростання ця планка залишиться недосяжною. Та й не факт, що нинішній уряд не буде відправлено у відставку в найближчому майбутньому, а їх змінники, швидше за все, візьмуться за написання власної "стратегії зростання".

У новій реальності нам доведеться жити не рік і не два

Потрібно визнати, що пандемія коронавірусу й світова економічна криза, що послідувала за ним, помітно перекроїли правила існування практично всіх сфер життєдіяльності людини. Велика ймовірність того, що в цій новій реальності нам доведеться жити не рік і не два.

Однак Кабінет Дениса Шмигаля явно живе в моделі, яка має на увазі, що ось-ось все повернеться на круги своя, треба тільки почекати.

Схоже, що чиновники не згодні з тезою, що будь-яка криза є часом нових можливостей.

Для України цим шансом вирватися з болота було б, наприклад, створення власної ефективної вакцини проти коронавірусу або участь у космічній гонці, що розгортається.

Напевно, багато хто вже забув, як президент України Володимир Зеленський анонсував появу вітчизняного дієвого препарату. Але якось не зрослося, тому і доводиться закуповувати з великими труднощами вакцини у Індії та направляти десятки мільярдів гривень на латання дірок на дорогах.

За фактом ми зберігаємо свій статус сировинної економіки

Головний сигнал, який посилала українська влада нашій планеті під час пандемії, схоже, можна розшифрувати так: "ми залишаємося надійними постачальниками продуктів харчування", тобто, за фактом зберігаємо свій статус сировинної економіки.

Звичайно, так може і надійніше, але в нашому випадку без ризику навряд чи варто сподіватися на щось, крім постійної стагнації. А з урахуванням розвитку нових технологій з виробництва їжі навіть уподобана Україною ніша може опинитися під загрозою.

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Можна з високою часткою впевненості припустити, що в найближчі роки нас очікують значні глобальні зміни.

Головною причиною цьому буде не стільки коронакриза, яка рано чи пізно завершиться, скільки протистояння двох головних економік планети - США і Китаю, що набирає обертів. Саме воно стане визначальним мотивом багатьох важливих процесів у світовій економіці.

Спостерігається відтік західного капіталу з "Піднебесної"

Вже зараз спостерігається відтік західного капіталу з "Піднебесної", який буде тільки збільшуватися, і Україна могла б стати майданчиком для переміщення цих інвестицій з КНР.

Однак є сумніви, що одна лише президентська ініціатива зі створення в Україні інституту "інвестиційних нянь" якось виділить нашу країну на тлі інших "стражденних", готових землю рити, щоб залучити іноземних інвесторів, котрі йдуть з Китаю. З нинішньою "вичікувальною" політикою Києва можна і цей шанс упустити.

Падіння світової економіки скоро має закінчитися, після чого піде фаза зростання. Багато експертів прогнозують, що це зростання буде стрімким і істотним, але є побоювання, що Україна без реформ і непохитного бажання через зміни вирватися з убогості може продовжувати топтатися на місці. Як це неодноразово повторювалося в нашій історії.

Дмитро Шварц

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