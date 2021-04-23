Консенсусна оцінка інфляції (у розрахунку грудень до грудня) на 2021 рік склала 7,4%.

Валовий внутрішній продукт України у 2021 році може зрости на 4,1%, а у 2022 році через повільне відновлення європейських країн зростання складе всього 3,7%.

Як повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, про це йдеться у випуску консенсус-прогнозу "Вплив COVID-19 на економіку і суспільство країни: підсумки 2020 року, виклики та загрози постпандемічного розвитку", підготовленого Міністерством разом з представництвом ЮНІСЕФ в Україні.

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Відзначається, що експерти поліпшили свій прогноз очікуваного зростання ВВП України на 0,9% до 4,1% (у порівнянні з попередньою оцінкою 3,2% станом на липень 2020 року), а на 2022 рік експерти поліпшили очікуване зростання української економіки на 0,2% до 3,7.

"Бюджетне стимулювання, введене для підтримки населення та бізнесу, буде зберігати високі позиції та позначиться на розмірі дефіциту бюджету, який, за оцінками експертів, у порівнянні з 2020 роком буде поступово зменшуватися, але буде вищим за попередні оцінки (консенсусна оцінка на 2021 рік становить мінус 4,9% ВВП проти "мінус" 3,4% попередньої оцінки прогнозу, на 2022 рік - мінус 4,3% на відміну від мінус 2,8% у попередньому прогнозі)", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що в умовах виходу на траєкторію зростання поступово буде збільшуватися потреба в робочій силі, і рівень безробіття буде знижуватися, але не вийде на рівень до пандемії (консенсусна оцінка на 2021 рік збереглася на рівні попередньої та склала 9,2%, на 2022 рік - дещо підвищилася до 8,7% на відміну від попереднього прогнозу - 8,5%).

Консенсусна оцінка інфляції (у розрахунку грудень до грудня) на 2021 рік склала 7,4% (попередня оцінка консенсус-прогнозу становила 6%), на 2022 - 6,6% на відміну від попередньої оцінки - 6,0%.

У 2023-2024 роках, на думку експертів, в Україні продовжиться зростання економіки на рівні 3,5% у 2023 році та 3,9% у 2024 році, а інфляція повернеться до цільових орієнтирів НБУ (5,7% у 2023 році та 5,1% у 2024 році).

Що цьому передувало

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2020 року склало 3,5% щодо аналогічного періоду 2019 року.

Спад промислового виробництва в Україні в листопаді 2020 року в річному вираженні – до листопада 2019 року – без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнився до 0,3% після падіння на 5% у жовтні.

За підсумками 11 місяців 2020 року Мінекономіки орієнтовно оцінювало зменшення обсягів ВВП на рівні 4,7%, що в цілому відповідало прогнозованій тенденції.

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.

29 грудня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало зростання валового внутрішнього продукту України в 4,6% у 2021 році.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

Промислове виробництво в Україні в січні-грудні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, скоротилося на 5,2%.

У грудні 2020 року промислове виробництво в Україні зросло на 4,8% до грудня 2019 року.

11 січня 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало падіння ВВП України на 3% за підсумками першого кварталу 2021 року.

13 січня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що чекає ВВП України у 2021 році.

У Державному бюджеті на 2021 рік закладено зростання внутрішнього валового продукту України на рівні 4,6%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання української економіки у 2021 році на 4%, а Світовий банк очікує помірного відновлення економіки України у 2021 році зі зростанням ВВП на 3,8%.

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Автор: Богдан Слуцький