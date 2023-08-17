Під час війни наша держава може розраховувати лише на фіндопомогу партнерів та кредити під їхні гарантії.

Україна залучить значний іноземний капітал, але тільки за умови завершення активної фази війни та отримання гарантій безпеки від партнерів.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС? Hard Talk".

"Після перемоги, після нормальних гарантій безпеки і розкриття всього потенціалу, про який ми говоримо, ми бачимо, що буде доволі великий потік всіх типів коштів. І дешевих пенсійних коштів, і активних коштів", - сказав він.

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Проте поки в Україні триває активна фаза війни і немає гарантій безпеки, великий міжнародний приватний капітал не буде вкладати інвестиції в українську економіку.

"Треба бути реалістами і розуміти, що поки не закінчиться активна фаза війни і не буде гарантій безпеки, великого міжнародного приватного капіталу в Україні не буде. Ми це розуміємо дуже чітко, тому що поспілкувалися фактично з усіма великими приватними інституціями – від європейських до американських, від портфельних фондів до хедж-фондів. Найризикованіші фонди й ті дуже обережно дивляться на Україну зараз", - сказав він.

За його словами, єдиним капіталом, на який Україна поки може розраховувати – концесійний капітал партнерів, тобто, частина бюджетних коштів або державні гарантії, під які будуть фінансуватися ті чи інші проекти з обмеженим масштабом.

Війна в Україні та інвестиції

У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський обговорив з командою топ-менеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan питання залучення приватного капіталу до відновлення України. Тоді було досягнуто домовленості про залучення працівників JP Morgan до групи радників та представників фінансово-інвестиційного сектору ринку капіталів разом з найбільшою в світі компанією з управління активами BlackRock.

У травні 2023 року Міністерство економіки України підписало договір з BlackRock про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України. Основною метою створення фонду є залучення приватного та публічного капіталу для реалізації масштабних бізнес-проектів в нашій державі.

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