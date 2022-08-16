Згідно з прогнозом, цього року інфляція в Україні перевищить 30%.

Протягом трьох років купівельна спроможність гривні знизиться вдвічі, але може бути і більше.

Про це глава Національного банку Кирило Шевченко заявив у колонці для LB.ua.

"Ми повинні чітко усвідомлювати, що навіть поточні 22,2% споживчої інфляції за рік – це істотне скорочення, майже на чверть, реальних існуючих доходів громадян", – наголосив глава НБУ.

Згідно з макроекономічним сценарієм НБУ, в 2022 році інфляція перевищить 30%, наступного року скоротиться до 20% і тільки у 2024 році знизиться до однозначного рівня.

"Тобто за ці три роки купівельна спроможність гривні знизиться майже вдвічі", - заявив глава НБУ.

Шевченко додав, що навіть такий сценарій потребуватиме багатьох зусиль, адже результати удару війни по економіці можуть бути набагато гіршими.

Крім цього, необхідно скорочення емісії гривні, а також проведення заходів щодо скорочення дефіциту бюджету, "наскільки б непопулярними вони не виглядали".

"Війна не може бути виправданням бездіяльності, навіть навпаки - Extremis malis extrema remedia [складні часи вимагають складних рішень]. Зараз як ніколи важливо, щоб уряд взяв на себе політичну відповідальність і знайшов можливості для скорочення дефіциту бюджету і мінімізації емісійного фінансування дефіциту", – пояснив глава НБУ.

В іншому випадку він прогнозує, що Україна скотиться в перманентну кризу з інфляційно-девальваційною спіраллю.

Як раніше повідомлялося, в Україні значно зросли ціни на ряд продуктів.

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