Україна все рівно мала б високу інфляцію, навіть якщо б не було війни.

Інфляція у 22,2% в Україні не є критичною як для країни, яка воює, навіть якщо порівнювати з цінами у США та Європі.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Інфляція є досить високою, якщо порівнювати з довоєнним станом. Якщо порівнювати з іншими країнами - Європою, США, де інфляція наближається до десятивідсоткових показників, то наша інфляція у 22,2% не є такою критичною. Тобто це не є інфляція, яка могла бути у країні, яка воює", - вважає чиновник.

За його словами, зовнішні умови у світі зараз такі, що Україна все рівно мала б високу інфляцію, навіть якщо б не було війни.

"Розриви ланцюгів постачання, високі ціни на паливо - це все чинники, які сформувались ззовні. І ми як і інші країни вимушені це нормально сприймати", - пояснив Марченко.

Разом з тим, як вважає міністр, інфляційні ризики, у тому числі через емісію гривні, не мають бути першочерговими, якщо мова йде про підтримку армії. У будь-якому випадку Мінфін не може зупинити виплати військовим, а тому розраховує на підтримку НБУ.

Стосовно курсу долара - вже є прогнозний, який узгоджений Мінекономіки, Нацбанком. Проте цифру Марченко не назвав.

"Я не хочу створювати очікування. Але там цифри не катастрофічні. Є сподівання, що більш-менш всі баланси будуть збережені", - додав він.

Як заявив раніше голова Національного банку Кирило Шевченко, офіційний і готівковий курс долара в Україні не вдається вирівняти через валютні обмеження. За його словами, реакція готівкового курсу після підвищення фіксованого до 36,56 гривень за долар була очікуваною. Зокрема, вона була ситуативною і мала психологічне забарвлення, яке підігрівалося спекуляціями.

Вас також можуть зацікавити новини: