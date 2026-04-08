Біткоїн різко зріс через план перемир’я США та Ірану

Біткоїн у середу, 8 квітня, підскочив до тритижневого максимуму після того, як США та Іран погодилися на початкове перемир’я, що спровокувало зростання ризикових активів, пише Bloomberg.

Зазначається, що найбільша криптовалюта зросла на 4,9% до 72 738 доларів, що стало найвищим рівнем із 18 березня. Згодом темпи зростання сповільнилися. Станом на 07:00 за київським часом біткоїн торгувався на рівні близько 71 300 доларів, що приблизно на 3% вище.

Менші токени також показали значне зростання. Друга за величиною криптовалюта Ether піднялася на 7,4% до 2 273 доларів.

"Біткоїн підскочив сьогодні вранці на тлі тимчасового перемир’я та полегшення через те, що подальшої ескалації наразі вдалося уникнути. Сьогодні криптовалютні ринки, ймовірно, будуть орієнтуватися на динаміку акцій та сировинних товарів", - зазначила співзасновниця Orbit Markets Керолайн Маурон.

Старший трейдер FalconX Іван Лім очікує, що ринки залишатимуться нестабільними, доки не з’явиться стале рішення щодо конфлікту в Ірані. Водночас, за його словами, загальний настрій наразі позитивний.

Останніми тижнями біткоїн демонструє відносну стійкість, зокрема на тлі ознак послаблення тиску з боку інституційних інвесторів.

Водночас біткоїн залишається більш ніж на 40% нижчим за свій рекордний максимум у понад 126 тисяч доларів, зафіксований у жовтні 2025 року.

Операційний директор біржі BTSE Джефф Мей зазначив, що можливість зростання ринку залежить від того, як відновлюватиметься постачання нафти й газу в найближчі місяці та як це вплине на інфляцію. За його словами, якщо інфляція достатньо знизиться і Федеральна резервна система США відновить зниження ставок, то це може спровокувати нове зростання криптовалют.

7 квітня агентство Bloomberg писало, що найбільша криптовалюта подешевшала на 2,2% і торгувалася на рівні близько 68 800 доларів. Тоді біткоїн опинився під тиском через загальну нестабільність ринків напередодні дедлайну, встановленого президентом США Дональдом Трампом для Ірану.

Раніше, 1 квітня, біткоїн продовжував зростати після того, як у березні криптовалюта вперше за п’ять місяців подорожчала. Таке зростання тоді підтримали заяви президента Дональда Трампа про намір завершити війну з Іраном у найближчі тижні.

