Біткоїн просів, бо ультиматум Трампа Ірану тисне на криптоактиви

Падіння нівелювало попереднє зростання, коли біткоїн уперше з березня ненадовго перевищив позначку в 70 тисяч доларів.

Біткоїн у вівторок, 7 квітня, знизився. Криптовалюта опинилася під тиском через загальну нестабільність ринків напередодні дедлайну, встановленого президентом США Дональдом Трампом для Ірану.

Як пише Bloomberg, найбільша криптовалюта подешевшала на 2,2% і торгувалася на рівні близько 68 800 доларів станом на 8:15 за київським часом. Падіння нівелювало зростання попереднього дня, коли біткоїн уперше з березня ненадовго перевищив позначку в 70 000 доларів. Друга за величиною криптовалюта Ether також знизилася та втратила до 2,8%.

Аналітикиня BTC Markets Рейчел Лукас зазначила, що настрої на ринку біткоїна залишаються негативними у короткостроковій та середньостроковій перспективі, тобто інвестори більше очікують падіння цін, ніж зростання.

Ризики ескалації війни з Іраном змушують інвесторів займати вичікувальну позицію, особливо після повідомлень про відмову Тегерана від припинення вогню. Трамп заявив, що відкриття ключового торговельного маршруту Ормузької протоки має стати частиною будь-якої угоди про завершення війни.

З початку березня біткоїн переважно торгується в діапазоні від 65 000 до 75 000 доларів. Після різкого розпродажу в жовтні активність на крипторинку залишається слабкою. Тепер інвестори стежать за можливим завершенням війни та за новим крипто-законодавством в США, що потенційно може підштовхнути цифрові активи вгору.

За словами Лукас, сценарій зростання біткоїна залежить від двох ключових чинників: підтвердженого і тривалого припинення вогню між США та Іраном, що може знизити ціни на нафту нижче 100 доларів, а також ухвалення в США закону Clarity Act, який очікується наприкінці квітня і за яким уважно стежать інституційні інвестори.

Курс біткоїна до долара - головні новини

1 квітня головна криптовалюта продовжила зростати після того, як у березні біткоїн вперше за п’ять місяців подорожчав. Таке зростання підтримали заяви президента США Дональда Трампа про намір завершити війну з Іраном у найближчі тижні.

На початку лютого повідомлялося, що біткоїн відійшов від 16-місячного мінімуму після падіння до рівня 60 тисяч доларів. Вже наприкінці місяця, після деякого зростання, біткоїн дешевшав через побоювання щодо статусу мит президента США Дональда Трампа.

Загалом в лютому біткоїн втратив понад 19% за місяць і ризикував показати найслабший результат з червня 2022 року, коли ринок пережив хвилю банкрутств у криптоіндустрії.

