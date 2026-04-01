Біткоїн повертається до 'життя' після тривалого обвалу: скільки коштує монета зараз

Заява Трампа про очікуване завершення війни протягом 2-3 тижнів спричинила зростання ризикових активів.

Біткоїн у середу, 1 квітня, продовжив зростати після того, як у березні вперше за п’ять місяців подорожчав. Разом з іншими ризиковими активами його підтримали заяви президента США Дональда Трампа про намір завершити війну з Іраном у найближчі тижні.

Як пише Bloomberg, найбільша криптовалюта зросла на 1,5% на ранніх торгах у Європі до близько 69 000 доларів станом на 10:00 за київським часом. Ефір, друга за капіталізацією криптовалюта, тримався вище 2 100 доларів.

У березні біткоїн додав 2,2% – це перше місячне зростання з вересня. Це підживило оптимізм, що цифрові активи можуть виходити з так званої "криптозими", яка почалася після обвалу цін у жовтні 2025 року. Заява Трампа про очікуване завершення війни протягом двох-трьох тижнів спричинила зростання ризикових активів, включно з акціями, навіть попри те, що важлива Ормузька протока залишається закритою.

Керівник досліджень Bitwise Asset Management Раян Расмуссен вважає, що після послаблення геополітичних і макроекономічних ризиків багаторічні чинники зростання – зокрема інституційне прийняття та більша регуляторна визначеність – можуть підштовхнути біткоїн до нових історичних максимумів.

Він також зазначив, що позитивна динаміка цін у березні після п’яти місяців падіння свідчить про поступове повернення інтересу інвесторів і може означати, що біткоїн наближається до виходу з "криптозими".

Зазначається, що біткоїн підтримали чисті надходження у розмірі 1,2 млрд доларів до американських біржових фондів (ETF) у березні – це поклало край чотиримісячному періоду відтоку.

Минулого місяця криптоактив загалом залишався стабільним, навіть попри падіння акцій і золота на тлі інфляційних побоювань через різке зростання цін на енергоносії. Водночас біткоїн усе ще приблизно на 45% нижчий за свій історичний максимум у понад 126 тисяч доларів.

Керуючий партнер Tokenize Capital Хейден Г’юз вважає, що у квітні на крипторинок повернеться волатильність, навіть якщо спочатку він зростатиме на новинах про можливе завершення війни.

"Складатиметься враження, що хороші часи повернулися. Водночас наш базовий сценарій – подальше зниження до кінця року через порушення ланцюгів постачання, які швидко не усунути, високий рівень боргів домогосподарств, напруга у секторі приватного кредитування та інші "чорні лебеді", які, на нашу думку, ще не враховані ринком", - сказав він.

У лютому головна криптовалюта переживала падіння до 16-місячного мінімуму – до рівня близько 60 000 доларів. Наприкінці лютого, після деякого зростання, біткоїн дешевшав через побоювання щодо статусу мит президента США Дональда Трампа.

В цілому в лютому біткоїн втратив понад 19% за місяць і ризикував показати найслабший результат з червня 2022 року, коли ринок пережив хвилю банкрутств у криптоіндустрії.

