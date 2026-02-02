Такого не було з 2018 року: біткойн обвалився до нового дна, і прогнози невтішні

Січневе падіння головної криптовалюти продовжило найдовшу серію втрат з 2018 року.

У понеділок, 2 лютого, курс біткойна впав на 2,5% до десятимісячного мінімуму, сягнувши позначки 74 541 долар під час азіатських торгів. Падіння вартості головної криптовалюти відбулося на тлі загальної нестабільності ринку.

Як пише Bloomberg, січневе падіння стало четвертим поспіль місяцем падіння для біткойна - найдовша серія втрат з 2018 року.

"Подальше падіння нижче максимуму 2021 року в районі 70 тисяч доларів означатиме серйозний удар по довірі в довгостроковій перспективі", - зазначила співзасновниця Orbit Markets Керолайн Маурон.

Негативну динаміку демонструють й інші цифрові активи. Так, друга найбільша криптовалюта Ether подешевшала на 4%, а менший токен Solana на 1,6%.

Прокриптовалютна політика Білого дому та стрімке зростання інституційного прийняття криптовалют минулого року призвели до рекордного зростання ціни біткойна до понад 126 тис. дол. Проте з того часу актив знецінився приблизно на 40%.

"В короткостроковій перспективі настрої залишаються песимістичними. Криптовалюта слідує за загальними ринками активів і не рухається ізольовано. Я очікую, що мінімальна ціна біткойна буде в діапазоні від 70 000 до 74 000 доларів, а максимальна – близько 90 000 доларів", - зазначив головний інвестиційний директор Ericsenz Capital Даміен Ло.

Загострення падіння відбулося після того, як президент Дональд Трамп призначив Кевіна Варша на посаду голови Федеральної резервної системи. Варш завоював репутацію прихильника жорсткої монетарної політики під час свого перебування на посаді губернатора ФРС, що суперечить очікуванням інвесторів щодо ослаблення долара США.

Курс біткойна до долара - останні новини

У жовтні 2025 році головна криптовалюта світу досягла позначки у 124 тисячі доларів. Це стало піком, за яким розпочалося падіння, що триває досі.

31 січня ціна біткойна опустилася нижче 80 тисяч доларів, що стало найнижчим рівнем з квітня 2025 року. Загальна вартість криптовалютного ринку тоді скоротилася приблизно на 111 мільярдів доларів за 24 години.

