Продати американську валюту можна за курсом 36,95 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 2 серпня, знову показує зміцнення - до 37,50 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також укріпився і сьогодні становить 41,6 грн/євро. Продати американську валюту можна вже за менші гроші: в середньому за курсом 36,95 грн за дол., євро – 40,80 грн за євро.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, у банківських обмінниках курс гривні до долара 1 серпня зміцнився, до 37,55 грн/дол. Щодо євро курс гривні також укріпився і сьогодні становить 41,7 грн/євро.

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Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні з 1 серпня буде поступово знижуватися. Готівковий курс продажу долара до кінця поточного тижня перебуватиме у межах коридору 37,1 - 37,6 грн/дол.

Провідні неурядові економісти вважають, що які тільки ситуація на ринку стабілізується Нацбанк відпустить обмеження щодо зростання вартості валюти. Що стосується прогнозів на 2024 рік, чотири з п’яти економістів вважають, що курс відпустять, і він сягне позначки вище 40 гривень за долар.

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