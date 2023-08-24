Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 42,02 грн.

Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" сьогодні, 24 серпня, залишився на рівні попереднього показника - 38,35 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові подешевшав на 10 копійок – до 42,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,75 грн, євро - за курсом 41,10 грн за одиницю іноземної валюти. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 42,02 грн.

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 24 серпня, послабшав на 8 копійок - до 38,68 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні не змінився і склав 42,20 грн за євро.

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За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, якщо Нацбанк вдасться до повернення до плаваючого валютного курсу, про що останнім часом активно говорять, то в перші тижні після послаблення валютних обмежень ситуація на ринку буде трохи хаотичною: курс може "стрибати" то вгору, то вниз, але такі "стрибки" не перевищать 5%.

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