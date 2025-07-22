Продати долар можна в середньому за курсом 41,52 грн, а євро – 48,42 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 22 липня, знизився на 3 копійки і знаходиться на рівні 42,02 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,52 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні зріс на 6 копійок і становить 49,06 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,42 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках нашої країни середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,72 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,00 грн/євро, а курс продажу – 48,80 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 22 липня, становить 117 988 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 922 620 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 22 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 гривні за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,79 гривні за один євро. Таким чином, українська національна валюта втратила 18 копійок.

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