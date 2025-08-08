Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,19 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 11 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,39 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,19 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,38/41,41 грн/дол., а євро - 48,18/48,21 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,43 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складав 48,50 грн/євро, а курс продажу - 48,30 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок 8 серпня складав 116 695 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 842 330 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 8 серпня впав на 10 копійок і складає 41,65 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складає 48,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: